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ABD'de ithalatın düşmesiyle Ekim ayında ticaret açığı daraldı

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#ABD#Ticaret#Big Para
ABDde ithalatın düşmesiyle Ekim ayında ticaret açığı daraldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 17:10

ABD'nin Ekim ayındaki dış ticaret açığı, Perşembe günü açıklanan hükümet verilerine göre beklenenden daha fazla daraldı. İthalat, ihracattan daha fazla düştü.

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Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'nin Ekim ayında dış ticaret açığı Eylül ayındaki 83,8 milyar dolarlık seviyeden yüzde 11,9 azalarak 73,8 milyar dolara geriledi.

Raporda, ithalatın 14,3 milyar dolarlık düşüşle 339,6 milyar dolara gerilediği belirtilirken, yarı iletkenlerden ham petrol ve tüketim mallarına kadar uzanan alanlarda düşüşler yaşandığı belirtildi.

ABD'nin ihracatı da ayda 4,3 milyar dolar azalarak 265,7 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv, tüketim malları ve endüstriyel malzemeler gibi malların ihracatındaki düşüşlerin bu eğilime katkıda bulunduğunu belirtti.

Ülke ve bölgelere bakıldığında ABD'nin Avrupa Birliği ile ve Vietnam ile olan mal açığı azaldı.

Trump, göreve başlamasından haftalar önce komşuları Kanada ve Meksika'ya ve rakip Çin'e yüksek vergiler koymakla tehdit etmişti.

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#ABD#Ticaret#Big Para

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