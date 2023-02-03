ABD'de istihdam güçlü yükseliş gösterdi | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde geldi, işsizlik oranı geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı. Tarım dışı istihdam verisi Kasım ayı için 263 binden 290 bine, Aralık ayı için 223 binden 260 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 443 bin ile piyasa beklentisi olan 190 binin çok üzerine çıktı. Kamu istihdamında ise 74 bin artış açıklandı. İstihdam imalat sektöründe 19 bin, inşaat sektöründe 25 bin, madencilik sektöründe 2 bin artış gösterdi.

İŞSİZLİK DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,5'ten yüzde 6,6'ya çıktı.

ABD Merkez Bankası, son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 4,6, 2025 yılı için yüzde 4,5 tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,43 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati 0,3 saat artışla 34,7 saat oldu. Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,3'ten yüzde 62,4'e çıktı.

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