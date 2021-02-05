‹ Önceki Haber Almanya'daki fabrika siparişlerinde 7 aylık yükseliş son buldu Almanya'daki fabrika siparişlerinde 7 aylık yükseliş son buldu

ABD'de işsizlik oranı ocak ayında geriledi

05.02.2021 - 17:51
ABD'de işsizlik oranı ocak ayında geriledi | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 49 bin kişi artarak beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,3'e geriledi.

 

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ocakta 49 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 50 bin kişi artması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan önlemlerin etkisiyle geçen yılın sonunda azalış gösteren istihdam, ocak ayında az da olsa yeniden toparlanma sinyali verdi.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, profesyonel ve ticari hizmetler, kamu ile eğitim oldu. Eğlence ve konaklama, perakende ticaret , sağlık hizmetleri ile nakliye ve depolama sektörlerinde ise istihdam kaybı yaşandı.

##$HABER_1468087$##

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamdaki artış 336 binden 264 bine, aralık ayı verisindeki azalış ise 140 binden 227 bine revize edildi.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ KORUDU

ABD'de işsizlik oranı ise ocakta 0,4 puan azalarak yüzde 6,3'e geriledi. Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının, değişim göstermemesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 6,7 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 606 bin kişi azalarak 10,1 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, ocakta 0,1 puan azalarak yüzde 61,4 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati ocakta 35 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise ocakta 29,96 dolar olarak kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl mart ve nisan aylarında 22 milyonu aşkın kişi işini kaybetmişti. İşsizlik oranı da Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmişti.

Analistler, istihdam verisinin ülkede Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik yeni bir destek paketi ihtiyacına işaret ettiğini belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: -0,50% Hacim : 27.893 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 05.02.2021 Yüksek 1.550
Açılış: 1.545
7,0609 Değişim: -1,05%
Düşük 7,0291 05.02.2021 Yüksek 7,1484
Açılış: 7,1358
8,5053 Değişim: -0,53%
Düşük 8,4591 05.02.2021 Yüksek 8,5826
Açılış: 8,5505
411,43 Değişim: -0,05%
Düşük 407,31 05.02.2021 Yüksek 413,11
Açılış: 411,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.