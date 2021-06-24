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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı

24.06.2021 - 16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 411 bin ile beklentilerin üstünde geldi. Beklenti 380 bin olması yönündeydi.

ABD'de ekonominin yeniden açılması ve işgücü piyasasının toparlanmasının hız kazanmasıyla işsizlik maaşına daha az ABD'li başvurdu ancak istihdam edilmeye istekli çalışan sayısının azlığı istihdamdaki hızlı büyümeye yakın dönemde engel olabilir.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 19 Haziran ile biten haftada beklentilerin üstüne çıkarak 411 bin seviyesine indi. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 380 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 418 bin kişi işsizlik maaşına başvurmuştu. 


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