ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşerken dayanıklı mal siparişleri tutarı değişmedi

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin azalışla 218 bine indi.

Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 224 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 222 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalarak 224 bin 750'ye geriledi.

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Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 Eylül ile biten haftada 13 bin kişi artışla 1 milyon 834 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün işten çıkarmaların hala düşük seviyede kaldığına işaret ettiğini ve iş gücü piyasasının durumuna ilişkin endişeleri azaltabileceğini belirtti.

DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ağustosta değişim göstermeyerek 289,7 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ağustosta bir önceki aya kıyasla değişmedi ve 289,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Son 7 ayın 6'sında artış kaydeden dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2,8 azalacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, temmuzda yüzde 9,9 artmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 yükselirken savunma hariç siparişlerde yüzde 0,2 azalış oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.