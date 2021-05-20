ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 444 bin ile beklentilerin altında kaldı.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 15 Mayıs ile biten haftada beklentilerin altında kalarak 444 bin seviyesine indi. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 450 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 478 bin kişi işsizlik maaşına başvurmuştu. ​

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