ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 787 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 787 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 790 bin olarak revize edildi.​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 800​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

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ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 818 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 5 bin 72 milyon seviyesine geriledi.

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