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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

16.09.2021 - 16:23
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Eylül ile biten haftada 332 bine çıkarak yeniden yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 11 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin artarak 332 bine yükseldi. Söz konusu dönemde işsizlik maaşı başvurularının 330 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 310 binden 312 bine revize edildi. Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemişti.

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Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 250 azalarak 335 bin 750 oldu. Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 187 bin azalışla 2 milyon 665 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan artışta 240 kilometreden fazla hızla etkilediği Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da milyarlarca dolar hasara neden olan Ida Kasırgası'nın etkili olduğunu belirtti.


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