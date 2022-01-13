ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 230 bin artarken; piyasa beklentisi 200 bin seviyesindeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilerine göre, 8 Ocak'ta sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 23 bin artışla 230 bine çıktı. Açıklanan bu rakam, geçtiğimiz kasım ayından beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı bir diğer veri olan ÜFE ise piyasa tahminlerinin altında geldi. ÜFE aralık ayında aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 9.7 ile tahminlerin altında arttı. Yıllık artış 2010'dan beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

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