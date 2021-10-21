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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 19 ayın dibinde!

21.10.2021 - 16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 19 ayın dibinde! | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ekim ile biten haftada 290 bine inerek 19 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 16 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin azalarak 290 bine indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandığı 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilen işsizlik maaşı başvurularının 300 bin olması öngörülüyordu.

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İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 293 binden 296 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 15 bin 250 azalarak 319 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 9 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 122 bin azalışla 2 milyon 481 bin olarak kaydedildi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.


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