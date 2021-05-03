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ABD'de ISM imalat endeksi beklentilerin altında

03.05.2021 - 17:58
ABD'de ISM imalat endeksi beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ISM imalat endeksi, nisanda bir önceki aya göre 4 puan azalışla 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), nisan ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 4 puan azalarak 60,7'ye geriledi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin 65 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, martta 64,7 değerini almıştı.

Üretim endeksi nisanda aylık 5,6 puan azalarak 62,5 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puanlık düşüşle 64,3 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 4,5 puanlık azalışla 55,1 değerine düştü. Bu dönemde imalat sanayinin alt sektörlerinde daralma gösteren sektör olmazken, 18 alt sektörün hepsi büyüme kaydetti.

IHS MARKİT'İN İMALAT SANAYİ PMI VERİSİ GÜNCELLENDİ

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 60,6'dan 60,5'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, martta 59,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ABD'li imalatçıların nisanda 14 yılın en yüksek büyümesini bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, artan toparlanma umutları ile yeni teşvik önlemleri karşısında talebin 11 yıldır görülmeyen bir hızda arttığı belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.


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