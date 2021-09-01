‹ Önceki Haber Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 19,4 arttı Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 19,4 arttı

ABD'de ISM imalat endeksi beklentileri aştı

01.09.2021 - 18:02
ABD'de ISM imalat endeksi beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla 59,9'a yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), ağustos ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 59,9'a yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin 58,6 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, temmuzda ise 59,5 değerini almıştı.

Üretim endeksi ağustosta aylık 1,6 puan artarak 60 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,8 puanlık yükselişle 66,7 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 3,9 puanlık azalışla 49 değerine indi.

##$HABER_1471303$##

Bu dönemde, imalat sanayinin 15 alt sektörü büyüme kaydederken, sadece 2 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler tekstil ve metal olmayan mineral ürünler oldu.

IHS MARKİT'İN İMALAT SANAYİ PMI VERİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 61,2'den 61,1'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, temmuzda 63,4 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ağustos ayı verilerinin imalat sektöründeki iyileşmeye işaret ettiği, temmuz ayına kıyasla yaşanan düşüşe rağmen sektördeki genişlemenin üretimdeki hızlı artışlar ve yeni siparişlerle desteklendiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.474 Değişim: 0,14% Hacim : 13.489 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.468 01.09.2021 Yüksek 1.479
Açılış: 1.476
8,3076 Değişim: 0,03%
Düşük 8,2713 01.09.2021 Yüksek 8,3338
Açılış: 8,3055
9,8496 Değişim: 0,24%
Düşük 9,7770 01.09.2021 Yüksek 9,8697
Açılış: 9,8259
484,21 Değişim: -0,05%
Düşük 482,09 01.09.2021 Yüksek 486,68
Açılış: 484,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.