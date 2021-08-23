‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › IMF özel çekme hakkı tahsisini gerçekleştirdi IMF özel çekme hakkı tahsisini gerçekleştirdi

ABD'de imalat sanayi PMI 4 ayın en düşüğünde

23.08.2021 - 17:47
ABD'de imalat sanayi PMI 4 ayın en düşüğünde | Ekonomi Haberleri

ABD'de hizmet sektörü PMI da ağustosta bir önceki aya göre 4,7 puan azalışla 55,2'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 2,2 puan azalışla 61,2'ye düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 2,2 puan azalarak 61,2 değerine geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren endeksin 62,5 değerini alması bekleniyordu. Son 4 ayın en düşük seviyesine inen endeks, temmuzda 63,4 değerini almıştı.

##$HABER_1471184$##

HİZMET SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA

Hizmet sektörü PMI da ağustosta bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak 55,2'ye indi. Son 8 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 59,5 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, temmuzda 59,9 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta bir önceki aya kıyasla 4,5 puan azalışla 55,4 oldu. Bileşik PMI, temmuzda 59,9 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasının tüketiciye yönelik hizmetlerde talebin zayıflamasına neden olduğu için sektörlerdeki genişlemenin ağustosta keskin bir şekilde yavaşladığını belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,52% Hacim : 5.323 Mio.TL Son veri saati : 12:32
Düşük 1.464 24.08.2021 Yüksek 1.468
Açılış: 1.465
8,4269 Değişim: 0,09%
Düşük 8,3911 24.08.2021 Yüksek 8,4522
Açılış: 8,4196
9,9004 Değişim: -0,05%
Düşük 9,8619 24.08.2021 Yüksek 9,9317
Açılış: 9,9057
488,88 Değişim: -0,06%
Düşük 486,59 24.08.2021 Yüksek 489,99
Açılış: 489,18
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.