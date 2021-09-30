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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı

30.09.2021 - 16:10
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 362 bin ile beklentilerin üzerinde geldi.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 25 Eylül ile biten haftada beklentilerin üstüne çıkarak 362 bin seviyesine yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 335 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 351 bin kişi işsizlik maaşına başvurmuştu. ​


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