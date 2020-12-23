ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık işsizlik maaşı başvuruları 803 bin ile beklentilerin altında kaldı. Beklenti 885 bin seviyesinde olması yönündeydi.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 19 Aralık ile biten haftada beklentilerin altında kalarak 803 bin seviyesine indi. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 885 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 892 bin kişi işsizlik maaşına başvurmuştu. ​

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