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ABD'de federal bütçede açık!

13.12.2023 - 07:01 | Son Güncelleme :
ABD'de federal bütçede açık! | Ekonomi Haberleri

ABD'de federal bütçe Kasım ayında 314 milyar dolar açık verdi.

ABD'de bütçe sorunları devam ediyor. Federal bütçe, yüksek faiz maliyetlerinden ötürü Kasım ayında rekor açık verdi. Bütçe açığı geçtiğimiz yıl Kasım ayına göre yüzde 26 arttı ve 314 milyar dolara yükseldi. Beklentiler 301 milyar dolar seviyesindeydi.

Kasım'da federal gelirler yüzde 9 artarak 275 milyar dolar olurken harcamalar ise yüzde 18,88 milyar dolar artışla 589 milyar dolara yükseldi. Artışın 25 milyar dolarını ABD hükümetinin borç faiz ödemeleri oluşturdu.


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