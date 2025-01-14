ABD'de enflasyon beklentileri karışık

Haberin Devamı

New York Fed'in en son Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Aralık 2024'te tüketici enflasyon beklentileri kısa vadede değişmedi, orta vadede arttı ve uzun vadede azaldı. Anket ayrıca, iş kaybı, gönüllü işten ayrılma ve iş kaybı durumunda iş bulmaya ilişkin algılanan ortalama olasılıkların tümünün azaldığını gösterdi.

New York Fed'e göre, Aralık ayında medyan enflasyon beklentileri bir yıllık ufukta %3 ile değişmedi, üç yıllık ufukta %2,6'dan %3,0'a yükseldi ve beş yıllık ufukta %2,9'dan %2,7'ye geriledi.

Kişinin önümüzdeki 12 ay içinde işini kaybetme olasılığına ilişkin ortalama algısı 1,6 puan azalarak %11,9'a gerilerken, önümüzdeki 12 ay içinde kendi isteğiyle işten ayrılma olasılığı da 2 puanlık bir düşüşle %18,2'ye geriledi.

Ancak, kişinin mevcut işini kaybetmesi halinde iş bulma olasılığına ilişkin ortalama algı keskin bir düşüş göstererek %54,1'den %50,2'ye geriledi. Aralık ayında hanehalkı gelirinde beklenen medyan büyüme 0,3 puan azalarak %2,8'e geriledi. Medyan hanehalkı harcama artışı beklentisi ise 0,1 puan artarak %4,8'e yükseldi.

Haberin Devamı

Krediye erişim algısı bir yıl öncesine kıyasla kötüleşti ve katılımcıların daha büyük bir kısmı koşulların daha sıkı olduğunu bildirdi. Önümüzdeki üç ay içinde asgari bir borç ödemesini kaçırma olasılığına ilişkin ortalama algı %13,2'den %14,2'ye yükseldi.