ABD'de enflasyon beklentilere paralel geldi | Ekonomi Haberleri

ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 0.5 ile beklentilere paralel yükseldi.

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti​. ABD Çalışma Bakanlığı Haziran ayında TÜFE'yi yüzde 0.9 seviyesinde açıklamıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0.3 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Haziran ayında yüzde 0.9 seviyesinde açıklanmıştı.

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Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 5.4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 5.4 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 ile beklentilere paralel yükseldi. Haziran ayında çekirdek enflasyon yüzde 4.5 seviyesinde açıklanmıştı.

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