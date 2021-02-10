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ABD'de enflasyon beklentiler dahilinde

10.02.2021 - 17:27
ABD'de enflasyon beklentiler dahilinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de enflasyon, ocak ayında beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarken; yıllık enflasyon ise yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde TÜFE verisi, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, Aralık 2020'de ise aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede tüketici fiyatları, ocakta yıllık bazda yüzde 1,4 artarak beklentilerin biraz altında kaldı. Yıllık enflasyonun ocakta yüzde 1,5 artacağı tahmin ediliyordu. Tüketici fiyatları, Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetmişti.

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Geçen ay en yüksek artış yüzde 7,4 ile benzin fiyatlarına ilişkin endekste meydana geldi. Elektrik ve doğal gaz fiyat endekslerindeki düşüşe rağmen genel olarak enerji kalemi ocakta yüzde 3,5 arttı. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks ise ocakta yüzde 0,1'lik sınırlı artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık bazda değişim göstermedi. TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Söz konusu verinin yüzde 1,5 artması bekleniyordu.


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