‹ Önceki Haber Nükleer enerjide dev adım! Nükleer enerjide dev adım! Sonraki Haber › İnşaat malzemeleri ihracatı yükseldi İnşaat malzemeleri ihracatı yükseldi

ABD'de enflasyon beklentiler dahilinde geldi

10.03.2021 - 17:32
ABD'de enflasyon beklentiler dahilinde geldi | Ekonomi Haberleri

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,7 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Bu dönemde TÜFE verisi, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, ocakta ise aylık bazda yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede tüketici fiyatları, şubatta yıllık bazda da yüzde 1,7 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,4 artış kaydetmişti.

Geçen ay en yüksek fiyat artışı yüzde 9,9 ile akaryakıt kaleminde meydana geldi. Benzin fiyatlarına ilişkin endeks aynı dönemde yüzde 6,4 artarken, genel olarak enerji kalemi şubatta yüzde 3,9 yükseldi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks ise yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0,1 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,3 artarak beklentilerin altında kaldı. Söz konusu verinin yüzde 1,4 artması bekleniyordu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 4 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini belirtmişti.

Powell, "Ekonomi toparlanırken, enflasyonun baz etkileriyle yükselmesini bekliyoruz. Bu, fiyatlar üzerinde biraz yukarı yönlü baskı yaratabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu. Fed Başkanı Powell, enflasyonda geçici bir artış görülmesi halinde "sabırlı" olacaklarını kaydetmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 1,02% Hacim : 26.389 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.551 10.03.2021 Yüksek 1.566
Açılış: 1.551
7,5179 Değişim: -1,17%
Düşük 7,4901 10.03.2021 Yüksek 7,6703
Açılış: 7,6072
8,9694 Değişim: -1,10%
Düşük 8,9302 10.03.2021 Yüksek 9,1129
Açılış: 9,0688
416,97 Değişim: -0,77%
Düşük 414,74 10.03.2021 Yüksek 422,18
Açılış: 420,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.