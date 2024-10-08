ABD'de dış ticaret açığı 5 ayın en düşüğünde

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ABD Ticaret Bakanlığı, dünyanın en büyük ekonomisindeki toplam ticaret açığının Ağustos'ta 70,4 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Bu açık, Temmuz ayında 78,9 milyar dola olarak açıklanmıştı.

AFP'ye göre beklentilerden daha az gelen ticaret açığı ve Mart ayından bu yana en düşük seviye oldu.

İhracat, uçak ve telekomünikasyon ekipmanlarının yanı sıra ilaç ve otomobil gibi malların da katkısıyla yüzde 2,0 artarak 271,8 milyar dolara çıktı.

Ancak yarı iletken ihracatı ay boyunca düşüş gösterdi.

Toplam ithalat, sanayi malzemeleri ve binek otomobillerdeki düşüşlerin etkisiyle yüzde 0,9 düşüşle 342,2 milyar dolara geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında çekişme konusu olan Çin'e karşı mal açığı, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında 2,6 milyar dolar azalarak 24,7 milyar dolara geriledi.

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Bu gelişme, Ağustos ayında ithalatın azalırken ihracatın artmasıyla gerçekleşti.