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ABD'de dış ticaret açığı 5 ayın en düşüğünde

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#ABD#Dış Ticaret#Açık
ABDde dış ticaret açığı 5 ayın en düşüğünde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 15:57

ABD'nin ağustos ayındaki dış ticaret açığı, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüş nedeniyle son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, dünyanın en büyük ekonomisindeki toplam ticaret açığının Ağustos'ta 70,4 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Bu açık, Temmuz ayında 78,9 milyar dola olarak açıklanmıştı.

AFP'ye göre beklentilerden daha az gelen ticaret açığı ve Mart ayından bu yana en düşük seviye oldu.

İhracat, uçak ve telekomünikasyon ekipmanlarının yanı sıra ilaç ve otomobil gibi malların da katkısıyla yüzde 2,0 artarak 271,8 milyar dolara çıktı.

Ancak yarı iletken ihracatı ay boyunca düşüş gösterdi.

Toplam ithalat, sanayi malzemeleri ve binek otomobillerdeki düşüşlerin etkisiyle yüzde 0,9 düşüşle 342,2 milyar dolara geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında çekişme konusu olan Çin'e karşı mal açığı, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında 2,6 milyar dolar azalarak 24,7 milyar dolara geriledi.

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Bu gelişme, Ağustos ayında ithalatın azalırken ihracatın artmasıyla gerçekleşti.

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#ABD#Dış Ticaret#Açık

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