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ABD'de dış ticaret açığı 14 yılın zirvesinde

07.01.2021 - 18:11 | Son Güncelleme :
ABD'de dış ticaret açığı 14 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 8 artarak 68,1 milyar dolar oldu ve Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2020 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 8 artarak 68,1 milyar dolara yükseldi.

Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, söz konusu dönemde 65,2 milyar dolar olması yönündeydi.

Dış ticaret açığı, Ekim 2020'de ise 63,1 milyar dolar olmuştu. Söz konusu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ABD'nin ihracat ve ithalatı üzerindeki etkisini sürdürdü.

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Ülkenin ihracatı, Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 184,2 milyar dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 2,9 artarak 252,3 milyar dolara çıktı.

TİCARET AÇIĞI ÇİN VE AB İLE ARTTI

ABD'nin 2020 yılı başında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı, geçen yıl kasım ayında artış gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 13,2 artarak 30 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 12,6 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 42,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı ise aylık yüzde 6,4 artışla 16,7 milyar dolara yükseldi. ABD'nin AB'ye ihracatı 20,4 milyar dolar olarak hesaplanırken, bölgeden yaptığı ithalat 37,1 milyar dolar oldu.

Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Meksika (11,3 milyar dolar), Japonya (6,6 milyar dolar), Almanya (4,9 milyar dolar), İtalya (3,5 milyar dolar), Tayvan (3 milyar dolar), Güney Kore (2,9 milyar dolar), Hindistan (2,4 milyar dolar), Kanada (1,7 milyar dolar) ve Fransa (1,7 milyar dolar) yer aldı.


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