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ABD'de bütçe açığı 2.3 trilyon doları bulabilir

12.02.2021 - 08:59
ABD'de bütçe açığı 2.3 trilyon doları bulabilir | Ekonomi Haberleri

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, federal bütçe açığının 2021 mali yılında 2,3 trilyon doları bulacağını öngördü.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO) raporunda, 2021 yılına ilişkin bütçe açığı tahmininin geçen yıl kaydedilenden yaklaşık 900 milyar dolar daha az olduğu aktarıldı.

Bütçe açığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceye kıyasla oldukça büyük olacağı öngörülen raporda, salgının neden olduğu ekonomik aksama ve buna yanıt olarak uygulamaya koyulan önlemlerin etkisiyle önemli ölçüde genişlediği ifade edildi.

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Raporda, federal bütçe açığının 2021 mali yılında 2,3 trilyon doları bulmasının beklendiği kaydedildi.

Bu yıla ilişkin büyüme tahminine de yer verilen raporda, ekonominin 2021'de yüzde 3,7 büyümesinin, yıl ortasında salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği belirtildi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.


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