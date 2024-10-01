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ABD'de açık iş sayısı beklentileri aşarken inşaat harcamaları azaldı

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#Usa#İnşaat#İş
ABDde açık iş sayısı beklentileri aşarken inşaat harcamaları azaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 17:51

ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri aşarak 8 milyon 40 bine yükseldi. İnşaat harcamaları ise ağustosta azaldı

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ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 8 milyon 40 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 329 bin artarak 8 milyon 40 bine yükseldi.

Açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 640 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin temmuz ayı verisi 7 milyon 711 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık sayısı, inşaat ile eğitim hariç eyalet ve yerel yönetimlerde artarken, diğer hizmetlerde azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 99 bin azalarak 5 milyon 317 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 317 bin azalışla 4 milyon 997 bine indi.

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İNŞAAT HARCAMALARI AZALDI 

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 132 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi söz konusu harcamaların yüzde 0,2 arttığı yönündeydi.

İnşaat harcamaları, temmuzda da yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 134 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,3 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat harcamaları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 4,1 arttı.

 

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#Usa#İnşaat#İş

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