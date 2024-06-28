ABD verileri sonrası altın fiyatlarında dalgalanma | Ekonomi Haberleri

Gram altın bankalar arası piyasada 2466 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın ise 4076 TL'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyon göstergesi olarak baz aldığı çekirdek PCE verileri açıklandı. Veriler sonrası altının ons fiyatı 2338 doları görerek günün en yüksek seviyesine çıktı. Saat 15:46 itibarıyla altının ons fiyarı 2337 dolara geriledi.

Altının ons fiyatı ABD çekirdek PCE rakamlarının açıklanmasının ardından günün en yüksek seviyesi olan 2338 doları gördü.

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