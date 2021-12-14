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ABD üretici fiyatlarında rekor

14.12.2021 - 17:55
ABD üretici fiyatlarında rekor | Ekonomi Haberleri

ABD’de üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 9.6 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasım ayında beklentilerin üzerinde yükselerek aylık bazda yüzde 0.8, yıllık bazda ise yüzde 9.6 oranında yükseldi. Bu yıl nakliyat sıkıntıları, talep artışı gibi nedenlerle hammadde maliyetleri ciddi biçimde artış gösterdi. Bugün açıklanan ÜFE rakamlarının, gelecek aylarda tüketici fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

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