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ABD Üretici Fiyat Endeksi beklentileri aştı

14.07.2021 - 17:34
ABD Üretici Fiyat Endeksi beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. Bu dönemde piyasa beklentilerini aşan ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. ÜFE, mayısta ise yüzde 0,8 artmıştı.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 7,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeksin haziranda yıllık yüzde 6,8 artması bekleniyordu. ÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 6,6'lık artış kaydetmişti.

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Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,1 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.


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