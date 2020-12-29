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ABD Temsilciler Meclisi yardım çeklerini onayladı

29.12.2020 - 09:46
ABD Temsilciler Meclisi yardım çeklerini onayladı | Ekonomi Haberleri

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın talep ettiği 2 bin dolar büyüklüğündeki yardım çeklerini onayladı.

Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, 134'e karşı 275 oyla ABD Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği 2 bin dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım çeklerini onaylayarak, oylaması için Senato'ya gönderdi.

Trump, geçen hafta Kongre'nin kişi başı mali yardımı 600 dolardan 2 bin dolara çıkarmaması ve bazı harcamalarda kesintiye gitmemesi halinde koronavirüs yardım paketini imzalamama tehdidinde bulundu.

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Ancak Trump Pazar günü bu itirazına rağmen paketi onayladı. Trump'ın onaylamaması halinde bazı ABD kamu kurumları ödeneksizlikten kapanacaktı.

Uzun zamandır yardım çeklerinin daha büyük olmasını isteyen Demokratlar Trump'ın bu talebi dile getirmiş olmasından da yararlanarak yardım çeklerinin miktarının artırılması teklifini dün Temsilciler Meclisi'nden geçirdiler.

Teklifin Senato'daki akıbeti ise belirsiz. Bazı Cumhuriyetçiler kamu borç yükü artacağı için mali yardımın artırılmasına karşı çıkıyorlar. Ancak Demokratlar teklifi Senato'ya göndererek Cumhuriyetçilerin mali yardımın artırılmasına karşı çıktıklarını kamuoyu önünde belgelemiş olacaklar.


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