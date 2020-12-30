ABD Senatosu 'yardım çekleri' oylamasını erteledi | Ekonomi Haberleri

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler yardım çeklerinin 2,000 dolara çıkarılması oylamasını erteledi.

ABD Senatosu çoğunluk lideri Mitch McConnell Amerikalılara yönelik kişi başı maddi yardımın 600'den 2,000 dolara çıkarılması teklifinin oylamasını erteledi.

McConnell ayrıca Cumhuriyetçilerden, görev süresi gelecek ay dolacak Başkan Donald Trump'ın savunma bütçesine verdiği vetoyu aşacak şekilde tekrar oylamalarını istedi.

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ABD Temsilciler Meclisi Amerikalılara yönelik kişi başı maddi yardımın 600'den 2,000 dolara çıkarılmasını onaylamış ve oylaması için Senato'ya göndermişti.

McConnell, Trump tarafından talep edilen ve Demokratlar tarafından desteklenen kişi başı 2,000 dolar yardımı, Trump'ın istediği ancak Demokratların çoğunun karşı çıktığı diğer iki tasarının Kongre'de kabulüne bağladı. Bu adım muhtemelen her üç tasarının da Kongre'den geçememesine neden olacak.

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