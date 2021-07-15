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ABD sanayi üretimi beklentilerin altında

15.07.2021 - 17:14
ABD sanayi üretimi beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

 

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, mayıs ayında yüzde 0,7 artmıştı. İmalat sanayi üretimi ise haziranda aylık yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi mayısta yüzde 0,9 artmıştı.

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Söz konusu dönemde imalat sanayi üretiminde yaşanan düşüşte, dünya genelinde yarı iletken arzında devam eden sıkıntılar ve bu sıkıntılardan kaynaklı olarak motorlu araç üretimindeki yüzde 6,6'lık düşüş etkili oldu.

Sanayi üretimi bu yılın 2'inci çeyreğinde ise yıllık yüzde 5,5 artarken, imalat sanayi üretimi aynı dönemde yüzde 3,7 yükseldi. Kapasite kullanım oranı da haziranda 0,3 puan artışla yüzde 75,4'e çıktı. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 75,6 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 75,1 olmuştu.


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