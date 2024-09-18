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ABD onay verdi... İki havayolu şirketi birleşiyor

18.09.2024 - 10:28 | Son Güncelleme :
ABD onay verdi... İki havayolu şirketi birleşiyor | Ekonomi Haberleri

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines'ı 1,9 milyar dolara satın alma işlemi için Salı günü ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay aldı. İki ABD havayolu şirketi anlaşmayı Aralık 2023'te duyurmuştu ancak o zamandan bu yana onay bekleniyordu.

ABD Ulaştırma Bakanlığı Salı günü Alaska Airlines ve Hawaiian Airlines şirketlerinin 1,9 milyar dolar tutarındaki birleşmesine yeşil ışık yaktı. AFP'de yer alan habere göre Bakanlık her iki havayolunun da müşterilerin kazandığı ödüllerin değerini korumak, Hawaii'den ABD'ye giden önemli rotalarda hizmetlerini sürdürmek ve Honolulu merkez havalimanında rekabetçi ortama izin vermek zorunda olduğunu söyledi.

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Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg yaptığı açıklamada, "Topluluklar için kritik uçuş hizmetlerini sürdüren, daha küçük havayollarının Honolulu merkez havalimanına erişimini sağlayan, aileler ve hizmet üyeleri için maliyetleri düşüren ve ödül millerinin değerini değer kaybına karşı koruyan bağlayıcı korumalar sağladık. Birleşme incelemesine yönelik bu daha proaktif yaklaşım, Ulaştırma Bakanlığı'nın yolcuların haklarını savunma ve Amerika'da daha adil bir havacılık sektörünü teşvik etme yönündeki çalışmalarının yeni bir bölümünü oluşturuyor" dedi.

BİRLEŞME BUGÜN TAMAMLANIYOR

Alaska Airlines, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda, bazı kalan koşullara bağlı olarak Alaska ve Hawaiian'ın birleşmeyi 18 Eylül 2024 civarında tamamlamayı beklediğini belirtti. Alaska Airlines, yaptığı açıklamada, kabul edilen taahhütlerin anlaşmayı imzalarken duyurduğu planlarla örtüştüğünü belirtti.

Yeni havayolu şirketinin 360'ın üzerinde uçaktan oluşan bir filoya sahip olması ve yaklaşık 140 destinasyona hizmet vermesi bekleniyor.

Merkezi Seattle'da bulunan Alaska Airlines, esas olarak batı Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet veriyor. Hawaii'nin başkenti Honolulu, ikinci ana merkezi olacak.

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Alaska Airlines hisseleri Salı günü kapanışta yaklaşık yüzde 0,9 düşerken, Hawaiian hisseleri yüzde 3,9 arttı.


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