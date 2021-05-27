ABD işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, beklentilerin altında gelerek 406 bin oldu. Beklenti, 425 bin olması yönündeydi.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 22 Mayıs ile biten haftada beklentilerin altında gerçekleşerek 406 bin seviyesine indi. Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 425 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, bir önceki hafta 444 bin kişi işsizlik maaşına başvurmuştu. ​

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