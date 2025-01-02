ABD işsizlik maaşı başvuruları 10 ayın en düşüğünde

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9.000 azalarak 211.000'e düştü. Dört haftalık başvuru ortalaması ise 3.500 azalarak 223.250'ye geriledi. Böylece başvurular 10 ayın en düşük seviyesine indi.

İşsizlik maaşı alanların toplam sayısı 52 bin azalarak 1,84 milyona geriledi.

AP haberine göre ABD iş piyasası, ekonominin COVID-19 kısıtlamalarından toparlanmaya başladığı 2021-2023 yıllarındaki işe alımların yoğun olduğu günlerden bu yana önemli ölçüde soğudu.

Çalışma Bakanlığı'nın 10 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayına ait işe alım verilerinin, işverenlerin geçen ay 160.000 yeni istihdam yarattığını göstermesi bekleniyor.

İşsizlik oranı mütevazı bir şekilde %4,2 seviyesinde ancak bu rakam 2023'te ulaşılan yarım yüzyıllık düşük %3,4'ten yüksek.

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Fed, Aralık ayındaki toplantısında 2024'te üçüncü kez referans faiz oranını düşürdü. Ancak Fed yetkilileri faiz indirimleri konusunda daha temkinli olacakları sinyalini verdi. Yetkililer 2025'te sadece iki faiz indirimi öngördüler.