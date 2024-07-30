  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD Hazinesi borçlanma tahminini düşürdü
‹ Önceki Haber İstanbul'da toplu ulaşım zamları devreye girdi İstanbul'da toplu ulaşım zamları devreye girdi

ABD Hazinesi borçlanma tahminini düşürdü

30.07.2024 - 06:43 | Son Güncelleme :
ABD Hazinesi borçlanma tahminini düşürdü | Ekonomi Haberleri

ABD Hazinesi, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara düşürdü.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara indirdi.

Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 740 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin nisan ayında duyurulan tahminden 106 milyar dolar düşük olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde de 565 milyar dolar borçlanmanın ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Hazinenin nisan-haziran döneminde 234 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, bu çeyrek sonunda nakit dengesinin 778 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, nisan ayında paylaştığı tahminde Hazinenin 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.734 Değişim: 0,00% Hacim : 87.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.729 29.07.2024 Yüksek 10.873
Açılış: 10.828
33,0656 Değişim: -0,03%
Düşük 33,0007 30.07.2024 Yüksek 33,0861
Açılış: 33,0748
35,8246 Değişim: 0,04%
Düşük 35,7434 30.07.2024 Yüksek 35,8574
Açılış: 35,8086
2.537,98 Değişim: 0,08%
Düşük 2.525,00 30.07.2024 Yüksek 2.539,00
Açılış: 2.535,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.