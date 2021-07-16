‹ Önceki Haber Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Sonraki Haber › Ford Otosan'dan üretime ara Ford Otosan'dan üretime ara

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'enflasyon' mesajı

16.07.2021 - 09:28 | Son Güncelleme :
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, fiyatlardaki artışın birkaç ay daha devam edebileceğini ancak son zamanlardaki şaşırtıcı enflasyonun zamanla gevşemesini beklediğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, "Birkaç ay daha hızlı enflasyon yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu. Orta vadede enflasyonun normal seviyelere gerilediğinin görüleceğini düşündüğünü belirten Yellen, yine de bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, enflasyonist baskıların ekonomik toparlanmayı durdurabileceğine dair endişelere de değinerek, "2008'deki mali krize doğru giderken gördüğümüz türden tehlikeleri gördüğümüzü sanmıyorum." ifadesini kullandı.

##$HABER_1470758$##

Bu durumun daha farklı olduğuna işaret eden Yellen, ancak konut fiyatlarının yükseldiği bir dönemde ev alacak düşük gelirli aileler için yaratacağı baskıdan endişe duyduğunu kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Söz konusu dönemde yüzde 5'in üzerine çıkan yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek artışını kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.362 Değişim: -0,35% Hacim : 8.859 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 16.07.2021 Yüksek 1.374
Açılış: 1.370
8,5180 Değişim: -0,54%
Düşük 8,4868 16.07.2021 Yüksek 8,5831
Açılış: 8,5644
10,0953 Değişim: -0,41%
Düşük 10,0571 16.07.2021 Yüksek 10,1740
Açılış: 10,1366
496,40 Değişim: -1,52%
Düşük 495,78 16.07.2021 Yüksek 504,90
Açılış: 504,07
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.