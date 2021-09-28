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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'borç limiti' çağrısı

28.09.2021 - 17:25
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'borç limiti' çağrısı | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup daha kaleme aldı. Bir önceki mektubunda Hazine'nin nakit ve olağanüstü önlemlerinin büyük olasılıkla ekim ayı içinde tükeneceğini açıkladığını hatırlatan Yellen, Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Yellen, bu tarihten sonra ulusun tüm taahhütlerini yerine getirmeye devam edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunun altını çizdi. Bu belirsizliğin borç limitinin artırılması veya askıya alınması için hızla harekete geçilmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Yellen, ABD'nin kredisinin riske atılmaması gerektiğini ifade etti.

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Son dakikaya kadar beklemenin işletmelere ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükelleflerinin borçlanma maliyetlerini yükseltebileceğini ve ABD'nin kredi notunu gelecek yıllarda olumsuz etkileyebileceğini aktaran Yellen, "Artan belirsizlik, volatiliteyi artırabileceğinden ve yatırımcı güvenini aşındırabileceğinden, hızla harekete geçilmemesi, finansal piyasalarda önemli aksamalara da neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine Bakanı Yellen, mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin kredisini korumak için Kongre'ye bir kez daha çağrıda bulundu.


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