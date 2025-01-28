ABD Hazine Bakanı Bessent'ten gümrük vergisi talebi

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Donald Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD'den ithal edilen mallara uygulanacak yeni evrensel gümrük vergilerinin yüzde 2,5'ten başlayıp kademeli olarak yükselmesi için bastırdığı öne sürüldü.

Financial Times'a konuşan kaynaklar, yüzde 2,5'lik verginin her ay aynı miktarda artacağını, böylece işletmelere uyum sağlamaları için zaman ve ülkelere de ABD başkanının yönetimiyle müzakere etme şansı tanıyacağını söyledi.

Vergiler, Trump'ın geçen yılki seçim kampanyasındaki maksimalist tutumuna uygun olarak yüzde 20'ye kadar yükseltilebilir. Ancak kademeli bir uygulama, bazı ülkelerin korktuğu ani eylemden daha ılımlı olacaktır.

Bessent'in önerisi, Trump'ın ekibinin gümrük vergisi planlarını nasıl uygulayacağını tartıştığı ve Başkan'ın Pazartesi günü Florida'da yaptığı bir konuşmada yarı iletkenler, metaller ve eczacılık ürünlerine daha fazla vergi tehdidinde bulunarak gümrük vergisi söylemini tırmandırdığı bir dönemde geldi. Trump, "Üretimi ülkemize geri getirmeliyiz" dedi.

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Başkan, Çin'in küresel yapay zeka yarışında ABD'nin önüne geçtiği görülürken, teknoloji satışlarının tetiklediği ABD borsalarındaki çalkantılı bir günün ardından konuştu. ABD'ye giren yarı iletkenlere gümrük vergisi uygulama tehdidinin, Tayvanlı TSMC gibi çip üreticilerine güvenen teknoloji şirketleri üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, gerçekleştirilmesi zor olacaktır.

Buna karşılık Bessent'in planına göre gümrük vergilerine her ay sadece %2,5 oranında ekleme yapılacak. Görüşmelere aşina olan iki kişi, Hazine Bakanı'nın, Trump'ın ticaret bakanı olarak seçtiği Howard Lutnick de dahil olmak üzere diğer merkezi paydaşları, tarifelerin kademeli olarak devreye sokulması önerisini benimsemeye ikna edip etmediğinin belirsiz olduğunu söyledi