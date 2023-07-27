ABD güçlü büyüdü | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte öncü verilerle beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde öncü verilerle piyasa beklentilerinin üzerinde bir büyüme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ikinci çeyrek dönemine ait GSYH verisine ilişkin öncü tahminlerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2,0 olacağı yönündeydi.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyrek döneminde yüzde 2,0 büyüme gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi açısından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) verisi söz konusu dönemde yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki dönem yüzde 4,1 olan çekirdek PCE'nin yüzde 4,0'e ineceği yönünde oluşmuştu.

PCE fiyat endeksi yüzde 2,6 olarak gerçekleşirken, tüketici harcamalarında artış yüzde 1,6 oldu.

Zincir ağırlıklı fiyatlarda artış yüzde 2,2 oldu. Piyasalarda beklenti fiyatlarda artışın yüzde 3,2 seviyesinde geleceği yönündeydi.

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