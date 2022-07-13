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ABD enflasyonunda 41 yılın zirvesi! Piyasalar ne tepki verdi?

13.07.2022 - 15:39 | Son Güncelleme :
ABD enflasyonunda 41 yılın zirvesi! Piyasalar ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

ABD haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerini de aşarak, yıllık bazda yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. Böylelikle ülkenin enflasyonu 41 yılın zirvesini yenilenmiş oldu. Piyasalarda sürpriz gelen veri sonrası sert hareketler görüldü. Küresel borsa endeksleri değer kaybına yönelirken; ons atın fiyatı 11 ayın zirvesine geriledi. EuroDolar paritesi ise 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.

Şenay Zeren

Haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, ABD’nin enflasyonu aylık bazda yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 9,1 oldu. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,8 olması yönündeydi.

Bir önceki veri olan ABD mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,6 oranında gelerek, yine beklentileri aşmış ve 1981 yılından bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçmişti.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici olduğu için oldukça kritik. Fed, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki toplantıya göz kırparak '50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olası' demişti. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ise, 75 baz puan faiz artışının kuvvetlendiği görülüyor.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Piyasalar, enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için Fed'in para politikasındaki sıkılaşmada daha da agresifleşebileceğini fiyatlıyor. Piyasalar Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı olasılığını yüzde 80 olarak görüyor.

Altının ons fiyatı kritik veri öncesi 1729 dolar seviyesinde olurken; beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası sert bir düşüşle 1707 dolara kadar gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın saat 16:14 itibarıyla yüzde 0,37 oranında düşüşle 1719 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi 108,58 seviyesine kadar yükselirken; ABD tahvil faizleri de yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puanlık yükselişle yüzde 3,07 seviyesine yükselirken; ABD 2 yıllık tahvil faizleri ise 17 baz puanlık yükselişle yüzde 3,21 seviyesine tırmandı.

Doların dünyada daha da güçlenmesiyle Euro'daki kayıp hızlandı ve EuroDolar paritesi 2002 yılından beri ilk kez 0,99 seviyesine kadar geriledi.

Risk iştahının azalmasıyla küresel borsa endekslerinde negatif fiyatlamalar gerçekleşti.


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