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ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde

12.04.2022 - 16:18
ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD mart ayı enflasyon verisi rekor tazeledi. Piyasa beklentilerine yakın gelen veri 41 yılın zirvesini yeniledi.

ABD mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD’nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.

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ABD enflasyonunda yaşanan yükselişte Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş en büyük neden olarak görülüyor.


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