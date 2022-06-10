;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde! Piyasalar ne tepki verdi?
‹ Önceki Haber Rusya Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Rusya Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Sonraki Haber › Bakan Nebati: Türkiye ilgi odağı olmaya devam edecek Bakan Nebati: Türkiye ilgi odağı olmaya devam edecek

ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde! Piyasalar ne tepki verdi?

10.06.2022 - 15:42 | Son Güncelleme :
ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde! Piyasalar ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

ABD enflasyonu mayıs ayında yüzde 8,6 gelerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Böylelikle, ABD'de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalarda kritik veri sonrası iki yönlü dalgalanmalar görüldü.

ABD mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, mayıs ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşerek, 1981 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon aylık bazda da sürpriz yaparak yüzde 1 seviyesinde geldi. Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,6 ile 0,5’lik beklentiyi aşarken; yıllık bazda artış yüzde 6,2’den 6,0’ya geriledi. Piyasa beklentisi ise yüzde 5,9'du.

Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda ise beklenti enflasyonun yüzde 0,7 olması yönündeydi.

##$HABER_1474113$##

ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 41 yılın zirvesini gerilemişti.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceği için oldukça kritik önemde bulunuyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı beklerken; toplantı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları dikkatle takip edilecek.

Para piyasalarında Fed'in önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puan faiz artırımı fiyatlanıyor.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Beklentilerin üzerinde gelen kritik veri sonrası altının ons fiyatı 1825 dolar seviyesine kadar gerilerken; saat 15:55 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 1842 dolar seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyrederek şu sıralarda yüzde 3,03 seviyesinde bulunuyor. Fed'in politika değişimlerine daha duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvilin getirisi, yüzde 2,84 seviyesinden yüzde 2,90 seviyesine kadar yükseldi.

ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 103,94 seviyesine kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,66 oranında yükselişle 103,91 seviyesinde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası küresel borsa endekslerine de satış geldi.

Bitcoin fiyatı önemli veri öncesi 30 bin 106 dolarda bulunurken; veri sonrası 29 bin 505 dolara kadar geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.543 Değişim: -1,11% Hacim : 41.553 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.528 10.06.2022 Yüksek 2.598
Açılış: 2.553
17,1284 Değişim: 0,06%
Düşük 16,8510 10.06.2022 Yüksek 17,4307
Açılış: 17,1176
18,0421 Değişim: -1,17%
Düşük 17,8480 10.06.2022 Yüksek 18,4210
Açılış: 18,2565
1.031,52 Değişim: 1,15%
Düşük 997,36 10.06.2022 Yüksek 1.035,67
Açılış: 1.019,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.