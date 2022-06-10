ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde! Piyasalar ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

ABD enflasyonu mayıs ayında yüzde 8,6 gelerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Böylelikle, ABD'de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalarda kritik veri sonrası iki yönlü dalgalanmalar görüldü.

ABD mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, mayıs ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşerek, 1981 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon aylık bazda da sürpriz yaparak yüzde 1 seviyesinde geldi. Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,6 ile 0,5’lik beklentiyi aşarken; yıllık bazda artış yüzde 6,2’den 6,0’ya geriledi. Piyasa beklentisi ise yüzde 5,9'du.

Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda ise beklenti enflasyonun yüzde 0,7 olması yönündeydi.

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ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 41 yılın zirvesini gerilemişti.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceği için oldukça kritik önemde bulunuyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı beklerken; toplantı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları dikkatle takip edilecek.

Para piyasalarında Fed'in önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puan faiz artırımı fiyatlanıyor.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Beklentilerin üzerinde gelen kritik veri sonrası altının ons fiyatı 1825 dolar seviyesine kadar gerilerken; saat 15:55 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 1842 dolar seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyrederek şu sıralarda yüzde 3,03 seviyesinde bulunuyor. Fed'in politika değişimlerine daha duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvilin getirisi, yüzde 2,84 seviyesinden yüzde 2,90 seviyesine kadar yükseldi.

ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 103,94 seviyesine kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,66 oranında yükselişle 103,91 seviyesinde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası küresel borsa endekslerine de satış geldi.

Bitcoin fiyatı önemli veri öncesi 30 bin 106 dolarda bulunurken; veri sonrası 29 bin 505 dolara kadar geriledi.

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