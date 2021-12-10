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ABD enflasyonu 39 yılın zirvesinde

10.12.2021 - 17:13 | Son Güncelleme :
ABD enflasyonu 39 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD enflasyonu yıllık yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken; bu veri 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak hesaplandı.

ABD'de kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, ABD'de kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) piyasa beklentisine paralel gelirken; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında yükseldi. Açıklanan bu veri, 1982 yılından bu yana en yüksek veri olarak gerçekleşti. ABD enflasyonu aylık bazda ise, yüzde 0,8 oranında açıklandı.

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