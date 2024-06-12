ABD enflasyon verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD'de Mayıs ayı enflasyon verisi yıllık yüzde 3.3 oranında gerçekleşti.

ABD'de Mayıs'ta tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Böylece ABD'de enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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