ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte piyasalarda son durum | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar için yön belirleyici olan ABD enflasyon verisi açıklandı. 40 yılın zirvesinden gerileyen kritik veri sonrası piyasalarda negatif yönlü hareketler yaşandı. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı tüm gelişmeleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyonu bugün Türkiye saati ile 15:30’da açıklandı. Buna göre; nisan ayında ABD’de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinden gerilemiş oldu. ABD yıllık çekirdek enflasyon, yüzde 6 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri aştı.

Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun, mart ayına göre gerileyerek; yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izlediği sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceğinden piyasalar açısından oldukça önemli bir veri olarak yerini koruyor. Fed, rekor üzerine rekor kıran enflasyondaki yükselişin önüne geçemediği için faiz artırım takvimini öne çekmiş ve faiz artırım miktarını yükseltmişti. Ayrıca yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunda daralma kararı almıştı.

Altının ons fiyatı ABD enflasyon verisi öncesi 1850 dolar seviyesinde hareket ederken, veri sonrası değer kaybına yönelerek 1837 dolara kadar geri çekildi. Küresel borsa endekslerine satış gelirken; S&P 500 vadelileri veri sonrası kazançlarını geri vererek yüzde 0,2 negatife döndü. ABD 2 yıllık tahvil faizi beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası 10 baz puan yükselirken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 10 baz puan yükselerek yüzde 3,03 seviyesine yükseldi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yükselişe geçerek, 104,10 seviyesini gördü. Toparlanma çabasında olan Bitcoin fiyatları ise yeniden 30 bin seviyesinin altına gerileyerek 10 ayın en düşük seviyesini yeniledi. En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'da ise kayıp yüzde 5'i aştı.

PİYASALARDA NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz hafta, oldukça kritik olan Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı geride kalırken; piyasalar kısa süreli nefes aldı. Ancak sonrasında, yükselen enflasyon endişeleri ve resesyon korkularının sürmesiyle piyasalarda sert hareketler yaşandı. Küresel borsa endekslerinde büyük değer kayıpları oldu; dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı; ABD 10 yıllık tahvil faizi Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile 3,5 yılın en yüksek seviyesine tırmandı; kripto para piyasalarında deprem oldu ve Bitcoin 10 ay sonra 30 bin doların altını gördü.

Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde ABD enflasyon verisi öncesi, enerji fiyatlarında yaşanan gerilemenin öncülüğünde piyasalardaki risk iştahında toparlanma yaşandı. Ons altın fiyatları ise ABD enflasyon verisinin baskısıyla 1832 dolara kadar geri çekilerek, yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

PİYASALAR İÇİN NEGATİF

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

2022 yılı, dünya genelinde enflasyonun tarihi zirvelere tırmandığı ve eş zamanlı olarak ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir seyre sahne oluyor. ABD bu yolculukta baş aktör ve Fed’in aksiyonları finansal piyasaları domine ediyor. İkinci yarıyılda gerek faiz artırımının hızını gerek faiz oranlarının ulaşacağı zirveyi enflasyonun seyri belirleyecek. İşte bu nedenle bugün açıklanan ABD TUFE verisi büyük önem taşıyordu.

Mart ayında yıllık yüzde 8,5’a tırmanan enflasyon oranı yüzde 8,1 piyasa beklentisine karşın nisan sonunda daha sınırlı bir düşüşle yüzde 8,3’e geriledi. Manşet veriden çok daha önemli ve etkili olan ise çekirdek enflasyon oranı. Bu veri enflasyonun momentumu yani gelecekteki seyri hakkında sinyal ürettiği için gerek Fed’in uygulayacağı politikada gerek ise piyasalardaki fiyatlamada çok daha etkili oluyor. Beklenti aylık çekirdek TUFE için yüzde 0,4 iken gerçekleşme yüzde 0,6 oldu.

Veri sonrası, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yeniden yükseliş borsa endekslerinde satış görüyoruz. Tek bir veri senaryo analizlerinin sil baştan yazılmasında yeterli olmayacaksa da enflasyonun katılaştığına işaret ettiği için piyasa negatif olduğunu söyleyebiliriz. Günün devamı özellikle ABD seansında kötü habere dayanıklılık anlamında bir teste sahne olmaya aday görünüyor.

Bu veriye rağmen borsa endekslerinde en azından günün yatay tamamlandığına şahit olursak ileriye yönelik güçlü pozitif bir sinyal olarak yorumlamak daha yerinde olacaktır.

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