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ABD enflasyonu sürpiz yaptı! Piyasalar ne tepki verdi?

10.11.2022 - 16:31 | Son Güncelleme :
ABD enflasyonu sürpiz yaptı! Piyasalar ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

ABD'de ekim ayında enflasyon, beklentilerin altında kalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Kritik veri sonrası piyasalarda risk iştahı yükseldi.

ABD ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, ülkenin yıllık bazda enflasyonu yüzde 7,7 oranında gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi yıllık yüzde 8,00 olması yönündeydi. Aylık bazda ise, artış yüzde 0,4 oldu. Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kalarak, yüzde 6,3'e geriledi. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına yönelik yol haritasını belirlerken kullandığı en önemli verilerden biri olarak bulunuyor.

ABD manşet enflasyonu, eylül ayında yıllık bazda beklentileri aşarak yüzde 8,2 olarak açıklanmıştı. Çekirdek enflasyon, aylık bazda 40 yılın en yükseğine çıkarken; yıllık bazda yüzde 6,6 gelmişti.

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PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Sürpriz yapan ABD enflasyon verisi sonrası ons altın, yüzde 2'ye yakın yükselirken saat 16:47 itibarıyla 1736 dolardan işlem görüyor. Ons gümüşte ise yükseliş yüzde 4'e yaklaştı. Bitcoin'de günlük yükseliş ABD verisi sonrası yüzde 6'yı aştı. ABD borsaları, hızlı yükselişe geçti.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,10 seviyesinden yüzde 3,93'e geriledi. 2 yıllık tahvil faizleri veri sonrası, yüzde 4,59'dan yüzde 4,38'e geriledi. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, 110 seviyesinin altına saktı.

Gram altın önemli veri sonrası 1036 lirayı aşarken, dolarTL değer kaybına yöneldi.

 

 


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