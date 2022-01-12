ABD enflasyon 39 yılın zirvesinde! | Ekonomi Haberleri

ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 olarak açıklanırken; kritik veri piyasaların beklentisi dahilinde geldi. Böylelikle yıllık enflasyon 39 yılın zirvesinde kalmayı sürdürdü.

ABD'de aralık ayı tüketici fiyat endeksi açıklandı. Buna göre; ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 olarak gerçekleşirken; aylık bazda ise yüzde 0,5 olarak açıklandı. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.

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