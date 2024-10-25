ABD ekonomisinde cesaret verici güçlenme var

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S&P Global'in hem hizmet hem de imalat sektörlerindeki faaliyetleri kapsayan flaş ABD bileşik PMI endeksi, Ağustos ayında 54,6 iken Eylül ayında 54,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistler endeksin 54,3'e gerilemesini bekliyorlardı.

S&P Global Market Intelligence'ın baş işletme ekonomisti Chris Williamson, verilerin ABD ekonomisinin dördüncü çeyreğe başlarken büyümeye devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Williamson açıklamasında “Ekim ayında ticari faaliyetler cesaret verici bir hızda büyümeye devam ederek yıl içinde kaydedilen ekonomik yükselişi dördüncü çeyrekte de sürdürdü.Ekim ayı öncü PMI, GSYH'nin yıllık yaklaşık %2,5 oranında büyümesiyle tutarlıdır.” ifadelerini kullandı.

Williamson, satışların “rekabetçi fiyatlandırma” ile teşvik edildiğini ve bunun da mal ve hizmet satış fiyat enflasyonunu Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye indirdiğini sözlerine ekledi.

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Williamson, “Bu zayıf fiyat baskıları, Fed'in %2'lik hedefinin altında seyreden enflasyonla tutarlıdır” dedi.

Bu iyimser görünüm, piyasa katılımcılarının şu anda üçüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) baskısı için sahip oldukları güçlü tahminlerle uyumludur. Goldman Sachs'ın ekonomi ekibi, güçlü Eylül ayı istihdam raporu ve beklenenden iyi gelen perakende satış rakamlarının ardından ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda %3,1 oranında büyüdüğünü öngörüyor.

Bu arada Atlanta Fed'in GDP modeli ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda %3,4 oranında büyüdüğünü öngörmektedir.

Beklentilerin üzerindeki büyüme tahminleri, Ağustos ayı başında işsizlik oranının beklenmedik bir şekilde %4,3'e yükselerek yaygın olarak takip edilen bir resesyon göstergesini tetiklemesinin ardından ortaya çıkan resesyon korkularının yatışmasına yardımcı oldu.

Oxford Economics'in kıdemli ABD ekonomisti Matthew Martin Perşembe günü müşterilerine gönderdiği notta, “Resesyon olasılığı modellerimiz Eylül ayında belirgin bir iyileşme göstererek son dönemdeki yükselişin büyük kısmını tersine çevirdi,” dedi. “Bu çerçevede, 2025 yılı için konsensüsün üzerindeki GSYH büyüme tahminimize olan inancımız arttı.” dedi.

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Genel olarak, geçtiğimiz ayki ekonomik büyüme verileri piyasaları Fed'in Kasım ayında ne yapacağı konusunda etkilemedi ve traderlar şu anda CME FedWatch Aracı'na göre merkez bankasının bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşürme ihtimalini %95 olarak fiyatlıyor.

Ancak piyasalar önümüzdeki yıl Fed'in daha az faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya başladı. Piyasalar, Fed'in 4 Ekim'de fiyatlanandan daha az bir indirim yapacağını ve Fed'in faizleri yarım puan düşürdüğü 18 Eylül'de piyasaların öngördüğünden iki daha az indirim yapacağını düşünüyor.