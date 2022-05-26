ABD ekonomisi yüzde 1,5 daraldı | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisinin 2022 yılı ilk çeyrek daralma verisi yüzde 1,4'ten yüzde 1,5 seviyesine revize edildi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD ekonomisinin birinci çeyrek büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4 daralmadan yüzde 1.5 daralmaya revize edildi. Ülkenin ekonomisi böylelikle, 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez daraldı.

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Ekonomik daralmada dış ticaret açığının genişlemesi ve ithalatın artması etkili olan sebepler arasında öne çıkıyor.

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