ABD ekonomisi güçlü büyüdü | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı.

ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışın etkisiyle 2021 başından bu yana en güçlü büyüme hızına erişti. ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 oranında büyüme kaydetti. Beklentiler yüzde 4,7 oranında büyüme gerçekleşmesiydi.

Üçüncü çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 4 oranında büyüdü ve GSYH deflatörü de üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3, seviyesinde gerçekleşti.

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ABD'de çekirdek tüketici fiyat endeksi (PCE) yüzde 2,5 olan beklentilerin altında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. PCE ise yüzde 2,9 arttı

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