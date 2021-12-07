ABD’de dış ticaret açığı daraldı | Ekonomi Haberleri

ABD’de dış ticaret açığı ihracattaki sert yükselişle temmuz ayından bu yana ilk kez daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, dış ticaret açığı ekim ayında yüzde 17 gerileyerek 81.4 milyar dolar seviyesinden 67.1 milyar dolara indi. İthalat ise yüzde 0.9 artarak 290.7 milyar dolarla rekor kırdı. Bu artışın önümüzdeki aylarda ABD’nin büyüme oranına da katkıda bulunması bekleniyor.

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